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Blu Radio  / Entretenimiento  / Muere el actor Chuck Norris a los 86 años, leyenda del cine de acción y las artes marciales

Muere el actor Chuck Norris a los 86 años, leyenda del cine de acción y las artes marciales

Familiares de Chuck Norris confirmaron la noticia de su fallecimiento tras haber sido hospitalizado de urgencia.

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