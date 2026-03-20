Muere el actor Chuck Norris a los 86 años, leyenda del cine de acción y las artes marciales

El mundo del entretenimiento está de luto. Familiares de Chuck Norris confirmaron la muerte del reconocido actor y experto en artes marciales, ocurrida en la mañana del jueves 19 de marzo de 2026.

A través de un comunicado, la familia indicó que, aunque no revelarán las causas del fallecimiento, Norris murió en un entorno de paz, acompañado por sus seres queridos. “Con profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris… estuvo rodeado de su familia y descansaba en paz”, señalaron.

Chuck Norris / Foto: AFP Jerry Markland/AFP

El pronunciamiento también destacó su faceta personal: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso… el corazón de nuestra familia”.

En horas previas a su muerte, el actor había sido hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según reportó el medio TMZ. De acuerdo con esa información, la situación se presentó en las últimas 24 horas antes de su fallecimiento, lo que obligó a trasladarlo a un hospital en la isla de Kauai.



Fuentes cercanas citadas por el medio indicaron que el protagonista de 'Delta Force' se encontraba activo poco antes del incidente. Incluso, un amigo aseguró haber hablado con él por teléfono y notarlo de buen ánimo, haciendo bromas, lo que hace más sorpresiva su partida.

Apenas unos días antes, el pasado 10 de marzo, Norris había celebrado su cumpleaños número 86. En redes sociales compartió un video en el que se le veía entrenando y dejó una frase que rápidamente fue replicada por sus seguidores: “Yo no envejezco, yo subo el nivel”.

Chuck Norris fue una de las grandes figuras del cine de acción. Participó en producciones emblemáticas como 'The Way of the Dragon', donde compartió escena con Bruce Lee, y alcanzó reconocimiento mundial con la serie 'Walker, Texas Ranger'.

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Más allá de la actuación, Norris fue un referente en las artes marciales y una figura que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno cultural, en parte gracias a los populares “Chuck Norris facts”, que circularon durante años en internet.

En su mensaje de despedida, la familia agradeció el respaldo de sus seguidores en todo el mundo y recordó el vínculo especial que el actor mantenía con ellos: “Para él, no eran solo fans, eran sus amigos”.