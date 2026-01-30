En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Murió Catherine O'Hara, la inolvidable mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito': esto se sabe

Murió Catherine O'Hara, la inolvidable mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito': esto se sabe

La dolorosa noticia fue confirmada por medios internacionales. La actriz es recordada por su papel en los dos clásicos navideños 'Mi Pobre Angelito' y 'Mi Pobre Angelito 2'.

Murió Catherine O'Hara, la inolvidable mamá de Kevin en 'Mi Pobre Angelito'
Medios internacionales confirmaron la noticia.
Foto: Captura 'Mi pobre angelito'
Por: Nataly Barrera
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

