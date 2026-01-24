En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Murió famoso comediante luego de luchar contra extraña enfermedad

Murió famoso comediante luego de luchar contra extraña enfermedad

El mundo del espectáculo está de luto tras confirmarse la muerte de una figura querida que luchó durante años contra una dura enfermedad y dejó huella en la televisión.

