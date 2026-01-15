Murió reconocido cantante de merengue: así se despidió Wilfrido Vargas

La música tropical atraviesa uno de sus momentos más tristes tras confirmarse la muerte de Raymond Durán, reconocido cantante de merengue y vocalista del Grupo Sin Frontera, quien falleció luego de enfrentar serios problemas de salud en las últimas semanas. Su partida ha generado una ola de mensajes de condolencia en el mundo artístico, especialmente dentro del género que lo vio brillar y al que dedicó gran parte de su vida.

La noticia fue dada a conocer por el icónico merenguero dominicano Wilfrido Vargas, quien utilizó sus redes sociales para despedirse públicamente del artista. A través de su cuenta de Instagram, el director de orquesta compartió una fotografía de Durán acompañada de un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a seguidores y colegas del medio musical.

¿De qué murió el cantante de merengue?

Raymond Durán, de origen dominicano, perdió la batalla contra el cáncer, enfermedad que lo afectó durante los últimos años y que, pese a su fortaleza y espíritu luchador, terminó apagando su voz la noche del miércoles 14 de enero. Su fallecimiento representa una pérdida significativa no solo para sus compañeros de agrupación, sino también para el merengue, ritmo al que aportó energía, carisma y talento sobre los escenarios.

En su mensaje, Wilfrido Vargas destacó la calidad humana y artística de Durán, recordándolo no solo como un gran intérprete, sino como un compañero de camino. “Se nos va un artista, un compañero, un hermano del camino musical, pero su ritmo, su alegría y su entrega quedan sonando en nosotros”, escribió el maestro del merengue, palabras que reflejan el vínculo que los unía más allá de lo profesional.



La reacción del público no se hizo esperar. Decenas de usuarios en redes sociales expresaron su tristeza por la muerte del cantante, rememorando su paso por Grupo Sin Frontera y el impacto que tuvo con su voz en diferentes escenarios. Muchos destacaron su sencillez, su cercanía con los fanáticos y la pasión que demostraba cada vez que interpretaba un tema.

Familiares, amigos y seguidores atraviesan ahora un profundo dolor por la partida de un joven artista que supo ganarse el respeto y el cariño del público. Aunque Raymond Durán ya no estará físicamente, su legado musical permanecerá vivo en cada canción y en la memoria de quienes disfrutaron de su arte.

Con su fallecimiento, el merengue despide a una de sus voces más queridas, mientras figuras como Wilfrido Vargas le rinden homenaje recordando que, aunque el artista se va, su música jamás muere.