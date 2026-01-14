Reconocido cantante había sufrido un accidente aéreo en el lugar donde murió Yeison Jiménez

La música popular colombiana atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras la partida de Yeison Jiménez, conocido como 'El Aventurero'.

En medio de los actos fúnebres y los homenajes programados en el Movistar Arena de Bogotá, su colega y amigo cercano, John Alex Castaño, compartió en diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales un testimonio estremecedor. Él también vivió un accidente aéreo casi idéntico en el mismo lugar donde ocurrió el siniestro que cobró la vida del cantante.

Yeison Jiménez Foto: AFP

Castaño, quien llegó a Bogotá procedente de Pereira para acompañar el último adiós de Jiménez, habló sobre el Aeropuerto de Paipa, escenario que hoy enluta al género. Para el artista, la noticia no solo representó un golpe devastador por la pérdida de un amigo y colega, sino también un recordatorio de su propia fragilidad frente a los riesgos que enfrentan los músicos durante sus constantes desplazamientos.

Según relató el 'Rey del Chupe', el Aeropuerto de Paipa fue el lugar donde, hace exactamente dos años, estuvo a punto de perder la vida.



El artista detalló que su accidente ocurrió el 25 de enero, en la misma pista desde donde despegó el vuelo de Jiménez. “En ese mismo aeropuerto nosotros aterrizamos; le estalló una rueda a la avioneta hace exactamente dos años”, relató, precisando que se trataba de una aeronave alquilada, un medio de transporte frecuente para los artistas debido a sus apretadas agendas.

Las imágenes del siniestro de Castaño, recordadas durante la entrevista, evidencian la gravedad del impacto: la avioneta terminó en una zanja dentro de la terminal aérea. “Ver cómo quedamos en ese hueco, donde la avioneta frenó porque se fue a un sitio donde se partieron las tres ruedas… No sé, Dios no nos tenía para ese momento, pero sí nos deja mucho para pensar”, sentenció el cantante.

Tras el accidente en Paipa, John Alex confesó que pasó cuatro meses sin volver a subirse a una aeronave de ese tipo. El miedo se intensificó cuando, en un vuelo posterior, se desprendió una tapa del motor, lo que lo llevó a tomar la decisión de viajar por tierra siempre que fuera posible.

Publicidad

“Desde eso estaba otra vez como en el comienzo, andando en bus y en carro por todos lados”, afirmó, señalando que en el aire el riesgo es incontrolable: “En esos aparatos se siente cualquier cosa. Si se brinca en el suelo es otra cosa, pero en el aire no”.

La relación entre John Alex Castaño y Yeison Jiménez se remontaba a más de una década. Aunque Castaño es diez años mayor, ambos construyeron un vínculo que trascendió lo profesional.

