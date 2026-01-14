Esta es la lista de los artistas que estarán en el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Sigue la conmoción por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, luego de que su familia diera a conocer fotografías de las despedidas que avanzan en Bogotá, donde inicialmente se realizaron homenajes íntimos entre familiares y amigos cercanos.

Según confirmó la familia en un comunicado emitido este martes 13 de enero de 2026, el homenaje abierto al público, con el que seguidores y seres queridos despedirán al artista, se llevará a cabo este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena.

De acuerdo con la información oficial, a las 11:00 de la mañana se realizará una misa privada para los familiares. Posteriormente, hacia las 12:00 del mediodía, se abrirán las puertas del Movistar Arena para el ingreso del público.

El acceso se realizará en dos franjas horarias, hasta completar el aforo del recinto. La primera será desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 de la tarde, y la segunda desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, momento en el que finalizará por completo el evento.



Yeison Jiménez, de 34 años, fue una de las figuras más queridas de la música popular en Colombia. Por esta razón, varios artistas que compartieron escenarios y momentos con él en vida se sumarán al homenaje en el Movistar Arena.

Entre ellos están:



Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñonez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

El artista perdió la vida en medio de un siniestro aéreo registrado el pasado sábado 10 de enero de 2026, sobre las 4:00 de la tarde, en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá.

En el accidente ocurrido en Paipa también fallecieron:

