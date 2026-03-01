Un muerto y un herido en violenta pelea entre hinchas del Colo Colo y Universidad de Chile

Al menos un hombre murió y otro resultó herido este domingo durante una pelea fanáticos de la Universidad de Chile y Colo Colo a horas del comienzo del superclásico número 199 del país austral en el estadio Monumental de Santiago, informaron las autoridades.

Según las versiones oficiales, los hechos de violencia se desataron cuando miembros de una barra brava de la U atacaron a una caravana de hinchas del equipo Cacique que recorría una avenida con destino al estadio capitalino.

La víctima murió en un centro asistencial a consecuencia de disparos que recibió y el otro hincha fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro, según los informes médicos.

⚠️⚠️Noticias Chile | Enfrentamiento entre barristas de Colo-Colo y U. de Chile deja un fallecido en la comuna de Pudahuelhttps://t.co/BiWd4oKO5o pic.twitter.com/xi8HkJ2heN — APRA ARAUCANíA 👍🏽🇨🇱 (@aprachile) March 1, 2026

🔴VIDEO | Momento del ataque a hinchas de Colo Colo en Pudahuel que dejó a un fallecido y otro herido.@Cooperativa pic.twitter.com/0sBPkNBBRe — Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) March 1, 2026

En la entrada de la clínica se registraron también disturbios, aunque no hubo víctimas, añadieron las fuentes.

Funcionarios del cuerpo militarizado de la Policía Carabineros de Chile lograron detener a dos sospechosos, que fueron trasladados a la comisaría del barrio de Pudahuel, agregaron las fuentes sin ofrecer más detalles.