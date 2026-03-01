En vivo
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Un muerto y un herido en violenta pelea entre hinchas del Colo Colo y Universidad de Chile

La víctima murió en un centro asistencial a consecuencia de disparos que recibió y el otro hincha fue ingresado con heridas, pero se encuentra fuera de peligro.

Foto: captura de pantalla de redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de mar, 2026

