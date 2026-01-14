Tras el fatídico accidente aéreo en Paipa que cobró la vida de Yeison Jiménez y otros cinco acompañantes el pasado 10 de enero, Bogotá se prepara para dar el último adiós al ídolo de la música popular.

Luego de una ceremonia íntima y privada realizada este martes, donde sus familiares más cercanos y amigos íntimos se reunieron en Bogotá bajo estrictas medidas de reserva, el equipo del artista confirmó que el cierre de las honras fúnebres será un acto para su público.

La familia ha manifestado su inmenso agradecimiento por el "abrazo colectivo" recibido a través de mensajes de solidaridad, destacando que el cariño de los seguidores ha sido fundamental para afrontar este momento de duelo.

En medio del dolor, Lina Jiménez, hermana del artista, compartió una fotografía del féretro acompañado por un sombrero característico del artista y una serie de fotografías de él montando a caballo, uno de sus animales favoritos.



Como había expresado en su canción ‘El mejor caballo’, el artista siempre soñó con estar rodeado de caballos; por eso, estas imágenes han generado un profundo sentimiento entre sus seguidores.

La fotografía estuvo acompañada de un duro mensaje de Lina, en el que asegura: “Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos. No demores, yey, que te estamos extrañando mucho”.

Sombrero y caballo: así luce el féretro de Yeison Jiménez en el último adiós de su familia

El homenaje póstumo principal tendrá lugar este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena, escenario donde se espera una asistencia masiva de fanáticos para rendir tributo al legado del artista.

El evento, que contará con la participación de varios artistas, iniciará oficialmente para el público a las 12:00 del mediodía tras una misa privada para la familia, y se dividirá en dos franjas horarias hasta las 10:00 p. m.

Los organizadores han sido enfáticos en que la entrada es totalmente gratuita y han alertado a la ciudadanía sobre estafas con boletería, recordando además que solo podrán ingresar mayores de 16 años acompañados y que rige una prohibición total de venta y consumo de licor dentro del recinto.

