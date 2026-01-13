Así fueron las honras fúnebres privadas del cantante Yeison Jiménez, con familia y amigos

La familia del cantante de música popular Yeison Jiménez confirmó oficialmente en Bogotá los actos fúnebres y el homenaje póstumo con los que se despedirá al artista, cuyo legado musical marcó a miles de seguidores en Colombia.

Según videos difundidos en redes sociales, las honras fúnebres privadas se realizaron este martes 13 de enero, en un acto reservado que contó únicamente con la presencia de sus familiares más cercanos y amigos íntimos, bajo estrictas medidas de privacidad y acompañamiento permanente por parte de la familia.

La ceremonia se llevó a cabo de manera privada y contó con la presencia de su esposa, sus hijos, sus hermanos y allegados, quienes le dieron el último adiós en un acto íntimo y cargado de emotividad.

Homenaje póstumo abierto al público

Para el miércoles 14 de enero, la familia y el equipo de Yeison Jiménez anunciaron un homenaje póstumo que se realizará en el Movistar Arena, con el fin de que seguidores y admiradores puedan rendir tributo a su vida y trayectoria artística.



Según la información oficial, a las 11:00 a. m. se celebrará una misa privada para los familiares. Posteriormente, a partir de las 12:00 del mediodía, se abrirán las puertas del escenario para el ingreso del público.

El acceso se realizará en dos franjas horarias, hasta completar el aforo:



De 12:00 p. m. a 4:00 p. m.

De 6:00 p. m. a 10:00 p. m., hora en la que finalizará el evento.

Así será el homenaje a Yeison Jiménez; ya hay horas de apertura del Movistar Arena

Condiciones de ingreso

Los organizadores informaron que podrán ingresar personas mayores de 16 años, siempre que estén acompañadas por un adulto responsable. Asimismo, está prohibido el ingreso de personas en estado de embriaguez y se aclaró que no habrá venta de licor dentro del recinto.

