En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Estas son las condiciones para entrar al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena en Bogotá

Estas son las condiciones para entrar al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena en Bogotá

Como lo anticipó la familia y equipo del cantante de música popular, Yeison Jiménez, el homenaje póstumo se haré en el Movistar Arena donde también se llevará a cabo la presentación de varios artistas nacionales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad