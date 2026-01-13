Estas son las condiciones para entrar al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena en Bogotá

Ya se conocen los horarios para el evento de homenaje póstumo del cantante Yeison Jiménez tras el accidente aéreo. Según la familia y equipos del artista, desde las 11:00 am se hará una misa privada por parte de los familiares y sobre las 12:00 pm del mediodía se dará la apertura de las puertas del escenario Movistar Arena.

Sin embargo, aclaran en medio de un comunicado que el ingreso se dará en dos momentos hasta llenar el aforo. El primero es desde las 12:00 pm hasta las 4:00 pm y el segundo se hará desde las 6:00 pm y va hasta las 10:00 pm, cuando se finalizará por completo el evento.

Así será el homenaje a Yeison Jiménez; ya hay horas de apertura del Movistar Arena

Ante esto, para la entrada hay varias condiciones que se deben cumplir. Los organizadores confirman que está permitido el ingreso de personas mayores de 16 años en compañía de adultos responsables; no se permite el ingreso de personas en estado de embriaguez y advierten que no habrá venta de licor dentro del escenario.

Así mismo, como lo adelantó la familia, la entrada al homenaje será gratuita, por lo cual advierten que no habrá venta de boletería, aclaración que se hace tras evidencia de que hubo varias quejas de fanáticos a los que les pedían una gran suma de dinero para entrar al Movistar Arena.



Por su parte, la familia afirmó que en la mañana del martes 13 de enero se harán honras privadas con amigos y cercanos que llegan desde varios puntos de Colombia.