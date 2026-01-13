En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Atentado en Neiva
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Sale a la luz detalle clave de aeronave donde viajaba Yeison Jiménez cuando murió junto a su equipo

Sale a la luz detalle clave de aeronave donde viajaba Yeison Jiménez cuando murió junto a su equipo

Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad