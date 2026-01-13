Sale a la luz detalle clave de aeronave donde viajaba Yeison Jiménez cuando murió junto a su equipo

El pasado sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez perdió la vida junto a otras cinco personas, integrantes de su equipo de trabajo, en el departamento de Boyacá, tras sufrir un accidente aéreo.

El artista y su equipo se desplazaban en una aeronave tipo Piper Navajo, cuando se presentaron complicaciones durante la operación en el aeródromo de Paipa.

Uno de los puntos de mayor controversia y que ha generado interrogantes es la ausencia de registros de voz y datos del vuelo. En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), reveló detalles sobre el curso de las indagaciones técnicas que buscan esclarecer los hechos.

Sobre la caja negra, el coronel fue enfático al aclarar que este tipo de dispositivos no son obligatorios para todas las categorías de aviación en Colombia. “Ese avión en específico no presenta registradores de datos de vuelo ni registrador de voz”, explicó el director.



Esta revelación resulta clave, ya que dificulta la reconstrucción de las conversaciones en cabina y de los parámetros técnicos durante el momento crítico del despegue o aterrizaje. Según Bello, esta ausencia responde a la normativa vigente para la aviación privada: “Estamos hablando de un área de aviación privada, el poseedor o dueño de sus aeronaves puede determinar qué tipo de tecnología o qué tipo de equipos puede tener a bordo”.

“No es un requisito que limite la operación”, enfatizó el oficial, señalando que, en estos casos, la autoridad aeronáutica debe apoyarse en otros elementos probatorios cuando dichos equipos no están disponibles.

Accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez Foto: suministrada

Otra de las líneas de investigación que ha cobrado fuerza, tras el análisis de videos captados por testigos en el aeropuerto de Paipa, es la posibilidad de que la avioneta hubiera excedido su capacidad de carga.

Al respecto, el coronel Bello confirmó que el factor humano y operacional es una prioridad dentro de la metodología actual. “En ese peso y balance es donde nosotros empezamos a hacer ese seguimiento y evaluación, referenciado en términos de peso de la aeronave, términos de peso de combustible, términos de peso de los pasajeros y las maletas que llevaban a bordo”, detalló.

La investigación también busca establecer por qué la aeronave continuó con la maniobra pese a las condiciones presentadas. Según Bello, se están realizando cálculos para determinar “si la distancia no fue correcta, si hay una imprecisión en el cálculo inicial, si la velocidad de abortaje estaba calculada dentro de estos parámetros”.

Aunque el Piper Navajo es un modelo que dejó de fabricarse hace varias décadas, la Aerocivil defendió la seguridad de este tipo de aeronaves, siempre que cumplan con los protocolos de aeronavegabilidad. El coronel Bello explicó que la antigüedad de un avión no es un impedimento para operar en el espacio aéreo colombiano, siempre y cuando cuente con los permisos correspondientes.

“Son aeronaves que, a pesar de tener diferente edad, están en condiciones de desarrollar operación aérea”, afirmó el oficial. No obstante, reconoció que, como cualquier máquina, pueden presentarse fallas inesperadas, razón por la cual la investigación también analiza el historial y los procedimientos de mantenimiento técnico de la aeronave.