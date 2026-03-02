Alertan posible atentado de las disidencias contra alcalde Medellìn y gobernador de Antioquia

Las autoridades en Antioquia recibieron información sobre un posible atentado contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que se materializaría este lunes dos de marzo en el proyecto Hidroituango.

La alerta fue comunicada por el Ejército Nacional a Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a los equipos de seguridad de ambos mandatarios.

Según la información, en la zona fueron detectados sobrevuelos de drones de gran tamaño no identificados y pertenecerían al frente 36 de las disidencias de las Farc, estructura armada que tiene presencia en el norte del departamento de Antioquia.

La amenaza, según los equipos de seguridad, se concretaría durante una rueda de prensa que el alcalde y el gobernador tenían previsto encabezar en el complejo hidroeléctrico. El evento incluía un recorrido técnico por las instalaciones y la revisión de avances del proyecto.



Ante la situación, y por recomendación del Ejército Nacional, fue cancelado el viaje que se realizaría con cerca de 100 periodistas. El encuentro estaba programado para las 5:00 a. m. del lunes 2 de marzo, con salida hacia Hidroituango.

En una comunicación dirigida a los medios, se informó la suspensión de la actividad por razones de seguridad. Las autoridades señalaron que la medida responde a la necesidad de prevenir riesgos frente a la amenaza que fue detectada.