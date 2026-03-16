DT de Jaguares renunciò a su cargo tras derrota con Medellín

Varios equipos de la Liga BetPlay enfrentan una serie crisis a nivel futbolístico. Prueba de ello son Deportivo Pereira, Alianza y Cúcuta, quienes marchan al fondo de la tabla, y muy cerca aparece Jaguares de Córdoba, situación que provocaría una serie de cambios en el banquillo del equipo felino.

El entrenador paraguayo Gustavo Florentín dejó su continuidad en duda tras poner su cargo a disposición de la dirigencia, luego de acumular una racha de derrotas.

La declaración del técnico se produjo tras la caída 1-2 frente a Independiente Medellín, partido correspondiente a la fecha 11 del certamen colombiano. El resultado profundizó el mal momento que vive el cuadro cordobés y volvió a abrir el debate sobre la estabilidad de los entrenadores en el fútbol nacional.



Gustavo Florentín deja su futuro en manos de la dirigencia

Durante la rueda de prensa posterior al encuentro, Florentín fue directo y habló sobre su momento en el club. “Puse mi cargo a disposición del presidente”, aseguró el entrenador, dejando claro que será la dirigencia la que tome la decisión sobre su continuidad.

La situación llama la atención debido a que apenas completa alrededor de un mes al mando del equipo. El paraguayo fue confirmado como técnico de Jaguares el pasado 16 de febrero con la misión de encaminar el proyecto deportivo. Sin embargo, los recientes resultados no han acompañado al equipo y la presión por los malos números ha incrementado la inconformidad al interior del club.



Ante ello, este lunes 16 de marzo, Jaguares confirmó que Gustavo Florentín presentó su renuncia, presuntamente debido a problemas personales en su país de origen; por tal motivo, la Junta Directiva aceptó la dimisión.

Resultados de Florentín al mando de Jaguares de Córdoba

Desde su llegada al club, Florentín ha dirigido seis partidos, con resultados que mantienen al equipo cerca de los últimos puestos de la tabla.

El balance hasta ahora deja más dudas que certezas:



1 victoria: 3-1 frente a Independiente Santa Fe.

5 derrotas en el torneo.

Última caída 1-2 ante Independiente Medellín.

Entre los resultados negativos también aparecen derrotas frente a América de Cali, Junior FC, Fortaleza CEIF y Llaneros FC.

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Este panorama ha complicado el inicio de temporada del club cordobés y generó preocupación entre directivos e hinchas.



Entrenadores que ya dejaron la Liga BetPlay 2026-I

En caso de que Florentín abandone Jaguares, se convertiría en el séptimo entrenador en dejar su cargo en lo que va de la Liga BetPlay 2026-I, un reflejo del momento que atraviesan varios equipos del fútbol colombiano.

Hasta el momento, los técnicos que ya salieron de sus cargos son:



Hernán Torres – Millonarios FC

Flabio Torres – Boyacá Chicó

Hubert Bodhert – Alianza FC

Alexis Márquez – Jaguares

Nelson Flórez – Cúcuta Deportivo

Alberto Gamero – Deportivo Cali

Por ahora, la dirigencia de Jaguares deberá evaluar si mantiene el respaldo al entrenador paraguayo o si decide realizar un nuevo cambio en el banquillo en plena competencia.