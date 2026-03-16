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Blu Radio  / Deportes  / DT de Jaguares renunciò a su cargo tras derrota con Medellín

DT de Jaguares renunciò a su cargo tras derrota con Medellín

La situación llama la atención debido a qué, el entrenador apenas completaba alrededor de un mes al mando del equipo.

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