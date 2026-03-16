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Blu Radio  / Sociedad  / Reapareció hermana de Karol G tras revelar crisis con su familia: esto dijo

Reapareció hermana de Karol G tras revelar crisis con su familia: esto dijo

En su última publicación, Verónica Giraldo había dicho que en su familia se vivió violencia cuando era niña y que le querían quitar a su hija sus propios padres.

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