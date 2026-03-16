Reapareció hermana de Karol G tras revelar crisis con su familia: esto dijo

"No somos la familia ideal", fueron las palabras que se viralizaron de la última publicación en Instagram de Verónica Giraldo, hermana de la reconocida cantante Karol G, quien aseguró que sus papás le querían quitar a su hija luego de haber terminado la relación con su pareja sentimental, en donde la llamaban "loca" y "mentirosa".

"Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda. Es muy triste que una mamá que parió, que no dio el ejemplo que ustedes creen que dan, porque lo que todos ustedes ven en redes es mentira, nosotros no somos la familia ideal", dijo en esa ocasión.

Ahí dio fuertes declaraciones al comentar que creció en un ambiente violento por culpa de sus papás, incluso dijo que su papá le pegó a su mamá con un arma y la hizo sangrar, dejando secuelas en ella de cosas que "no quería vivir cuando era pequeña". Luego ella cerró todas sus redes sociales, hasta ahora, en donde salió nuevamente en su cuenta personal.

¿Qué dijo Verónica Giraldo, hermana de Karol G, sobre el "conflicto familiar?

Luego de varias semanas y con sus redes sociales, Giraldo volvió a publicar en su cuenta de Instagram en donde dijo que "a veces lo mejor es alejarse" y dando señales de que, tal vez, la situación entre su familia y ella pudo haber mejorado.



"Hay veces nos toca alejarnos por un rato, sentarnos, respirar y saber que no todo lo que dices o hablas está bien. Para volver más fuertes y con la fe de seguirla dando toda, no solo por ti, también por tu familia, por los que más amas y por los que te rodea. Bonito día", fueron sus palabras.

La publicación sorprendió a los seguidores, tanto de ella como de Karol G, que dio tranquilidad en esa situación.