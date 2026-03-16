Puente que conecta a Santander con Antioquia está cerrado por pérdida de banca

Las autoridades ordenaron el cierre total del Puente Guillermo Gaviria Correa, estructura que comunica a Barrancabermeja con Yondó, en Antioquia, luego de que se registrara un socavón en uno de los costados del puente provocado por la fuerza del Río Magdalena.

La medida fue adoptada de manera preventiva mientras se realizan evaluaciones técnicas para determinar la magnitud del daño estructural y las acciones que deberán implementarse para garantizar la seguridad de quienes transitan por este importante corredor del Magdalena Medio.

Debido al riesgo, se suspendió completamente el tránsito de vehículos de carga, transporte público y particulares, lo que genera preocupación entre transportadores y habitantes de la región, ya que miles de personas utilizan diariamente esta vía para movilizarse entre Santander y Antioquia.

Eduardo Ramírez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, explicó que la decisión busca evitar una emergencia mayor mientras se revisa la estabilidad de la estructura.



“Se suspende el tránsito de vehículos de carga, así como de vehículos livianos y de pasajeros. Son miles de personas las que diariamente transitan por esta vía. Hay muchas actividades en común entre los municipios, como el comercio y el desplazamiento de personas a citas médicas”, señaló el funcionario.

Ramírez también hizo un llamado a la Agencia Nacional de Infraestructura para que intervenga de manera urgente la estructura, teniendo en cuenta que el puente hace parte de un corredor clave para la movilidad y el intercambio comercial en el Magdalena Medio.

Según explicó, desde el sistema distrital de gestión del riesgo se está impulsando una intervención inmediata que permita salvaguardar la vida de las personas que utilizan este puente diariamente, mientras se adelantan las evaluaciones técnicas por parte de las autoridades competentes.

Autoridades cerraron el paso por el puente ‘Guillermo Gaviria’ que une a Santander con Antioquia por el socavón que generó un enorme hueco sobre la calzada a la altura de Yondó. #VocesySonidos pic.twitter.com/5qrOM6hEGN — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 16, 2026

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Entre tanto, el cierre del puente afecta la movilidad entre Barrancabermeja y Yondó, dos municipios que mantienen una fuerte relación comercial y social, por lo que se espera que en las próximas horas las entidades responsables definan las medidas necesarias para atender esta emergencia.