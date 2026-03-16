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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Puente que conecta a Santander con Antioquia está cerrado por pérdida de banca

Puente que conecta a Santander con Antioquia está cerrado por pérdida de banca

El hundimiento de gran parte de la calzada en el Puente Guillermo Gaviria Correa obligó al cierre total de la estructura que comunica a Barrancabermeja con Yondó.

Pérdida de banca en el puente Guillermo Gaviria que conecta a Santander con Antioquia.jpg
Imagen de las autoridades. Pérdida de banca en el puente Guillermo Gaviria que conecta a Santander con Antioquia.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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