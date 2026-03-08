No solo fue en Yondó: Ejército fue hostigado en Puerto Valdivia por presuntos integrantes del ELN

Durante la jornada electoral de este domingo, las autoridades en Antioquia reportaron dos situaciones de orden público en zonas del nordeste y norte del departamento. Sin embargo, aseguraron que estos hechos no han afectado el desarrollo de las votaciones.

Desde el Nodo Departamental de Seguridad, el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que el primer caso ocurrió en el corregimiento Puerto Matilde, en el municipio de Yondó, donde tropas del Ejército que se desplazaban a las 6:00 de la mañana hacia la zona para garantizar la seguridad se encontraron con presuntos integrantes del Clan del Golfo.

Según el funcionario, se produjo una escaramuza entre los uniformados y los hombres armados, aunque aclaró que no se registraron heridos ni afectaciones a la tropa. Martínez señaló que la situación se presentó lejos de los puestos de votación, por lo que no incidió en la jornada democrática.

El segundo hecho se registró en el sector La Paulina, sobre la vía a la Costa Atlántica, en jurisdicción del corregimiento Puerto Valdivia, municipio de Valdivia. De acuerdo con el secretario, desde las partes altas del sector presuntos integrantes del ELN dispararon contra el Ejército, que respondió al ataque. Tras el intercambio de disparos, la situación fue controlada y la movilidad en la zona se mantiene sin alteraciones.



"Un punto denominado La Paulina, muy conocido, porque generalmente ahí sale el ELN a hacernos actos terroristas, atentar, digamos, contra la vía, contra la infraestructura vial y a veces a causar quema de vehículos. Hubo una escaramuza, disparó al Ejército desde las partes altas, pero gracias a Dios el ejército repelió esa situación y ya la la la la situación está normal. Lo que están buscando muy seguramente ahí es que el Ejército se mueva para ellos salir a la vía a cometer cualquier acto terrorista, pero no lo van a lograr", expuso el secretario

Pese a estas novedades, la Gobernación reiteró que la Fuerza Pública mantiene un amplio dispositivo de seguridad en el departamento, con monitoreo desde nodos departamentales, subregionales y municipales, además de vigilancia aérea en las zonas consideradas de mayor riesgo.

#PlanDemocracia2026 En el sector de La Paulina, sobre la vía que comunica a los municipios de Valdivia y Tarazá, en #Antioquia, soldados del Grupo Liviano de Caballería n.9 hacen presencia permanente, brindando seguridad a quienes se movilizan por este importante corredor vial.… pic.twitter.com/NdtJYxMBHG — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) March 8, 2026

Novedades en puestos de votación

En materia electoral, se reportaron dificultades menores en Apartadó, Chigorodó, Anorí y Cáceres, relacionadas con comportamientos irregulares de jurados de votación, como repartir publicidad o tomar fotografías. También se presentó una falla eléctrica en Argelia que afectó temporalmente el proceso.

"Por ahora no hay información de que se haya suspendido alguna mesa o algún puesto de votación, simplemente con la caída de esos puentes en Urabá el ejército está tratando de ayudar con el movimiento tal vez de las personas para que puedan votar, pero de resto no ha ocurrido ninguna otra emergencia", indicó a su turno el secretario de Gobierno, Luis Begué.

Finalmente, una persona fue capturada en Briceño por un requerimiento judicial previo, tras ser identificada mediante cámaras de seguridad. Las autoridades informaron que más de 5.000 cámaras están conectadas al sistema de monitoreo para seguir en tiempo real el desarrollo de la jornada.