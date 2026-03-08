En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / No solo fue en Yondó: Ejército fue hostigado en Puerto Valdivia por presuntos integrantes del ELN

No solo fue en Yondó: Ejército fue hostigado en Puerto Valdivia por presuntos integrantes del ELN

Según la Gobernación de Antioquia, solo han ocurrido dos novedades de orden público en esta jornada electoral, pero no están relacionadas con la misma. La fuerza pública ya retomó el control.

