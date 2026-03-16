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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Capturan a 13 integrantes de la banda ‘Cats’ por venta de droga en el parque Santander

Capturan a 13 integrantes de la banda ‘Cats’ por venta de droga en el parque Santander

Tras 13 meses de investigación, la Policía Metropolitana de Bogotá desarticuló la banda delincuencial ‘Cats’, señalada de comercializar estupefacientes en el Parque Santander.

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