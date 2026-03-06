Parque donde falleció mujer en tobogán en N. Santander se pronunció: esto dijo

El viaje de una familia en Norte de Santander, terminó en tragedia con la muerte de Yuris Cristel Camila García, una mujer de 28 años oriunda de Tibú, quien perdió la vida tras tirarse de un tobogán en un parque de atracciones en Chinácota.

Ante la ola de críticas e inquietudes por este, a través de Instagram, el Parque Entre Flores - lugar donde ocurrieron los hechos- se pronunció sobre lo sucedido y lamentó la muerte de Yuris Cristel en donde "enviaban todo su sentida solidaridad".

"Se informa que, desde el momento del incidente, la empresa activó de manera inmediata los protocolos de emergencia y asistencia previstas para estos casos, brindando el apoyo inicial. Entre Flores SAS manifiesta su total disposición y compromiso para colaborar con las autoridades competentes en el proceso de verificación y esclarecimiento de los hechos. Estamos aportando toda la información requerida para que las investigaciones avancen de manera diligente", indicaron en el comunicado.

La joven tenía inquietudes antes de lanzarse por el tobogán. Foto: Captura de video

Pero no mencionaron las descripciones técnicas ni detalles detrás de la atracción en donde perdió la vida esta mujer de 28 años. Sin embargo, el parque mencionó que no hará ese tipo de declaraciones por "respeto a la víctima" y se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido el pasado 5 de marzo en la atracción, que llevaba pocos días funcionando.



"Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo el bienestar de quienes nos visitan. Por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva de la investigación en curso, nos abstendremos de emitir declaraciones adicionales sobre las causas del siniestro hasta que las autoridades correspondientes entreguen un informe oficial. Reiteramos nuestro respeto y consideración hacia la familia García Manrique en este momento de profundo pesar", añadieron.

El trágico hecho quedó grabado por una amiga o familiar (no se ha confirmado) que estaba presente en el momento que Yuris Cristel Camila García se lanzó de esta atracción, minutos antes de perder la vida en el sitio.