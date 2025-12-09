Desarticulan banda 'Los Fronterizos', dedicados a venta de droga en límites de Bogotá y Soacha

Fue desarticulada la banda 'Los Fronterizos', herencia de la banda 'Los Camilos', dedicada a la venta de estupefacientes, homicidios selectivos, control territorial y amenazas en sectores de las localidades de Bosa y Kennedy, y en el municipio de Soacha, Cundinamarca.

De acuerdo con las autoridades, entre los capturados se encuentran sus cabecillas: alias 'Pollo', un hombre de 39 años, y alias 'La Madre', una mujer de 50 años que administraba la venta de estupefacientes. Asimismo, entre los capturados está alias 'Liliana', quien estaba encargada de la distribución de tusi y basuco, y se confirmó la captura de alias 'Chiquita Brava', encargada de la logística de entrega de estupefacientes en los parques de Bosa Centro, Laureles y en dos comunas de Soacha.

En total, son 18 capturados, 10 hombres y 8 mujeres, a quienes les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes. Asimismo, el Distrito confirma que son personas con antecedentes y reincidentes en este tipo de delitos, por lo cual reiteran el llamado a la modificación del sistema judicial.

Cayeron 18 integrantes del grupo criminal los “Fronterizos”, responsable de, al menos, 11 homicidios en Bogotá.



Gracias a estos operativos y al trabajo articulado entre la Dijin, la @PoliciaBogota y la @FiscaliaCol, este año la Policía ha hecho efectiva la captura de 6.537… pic.twitter.com/QixQ05RLBt — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) December 9, 2025

“Fue una investigación durante aproximadamente 14 meses donde se logró, con la figura de agente encubierto, recolectar información para lograr desarticular esa estructura criminal. Asimismo, se logró la interceptación de más de 52 líneas en donde se logró recolectar acervo probatorio para determinar y ubicar a esas personas. Se logró establecer en las interceptaciones, también como en las búsquedas selectivas de base de datos, que esas personas lograban mover aproximadamente en un año más de 200 millones de pesos. Estas bandas tenían enfrentamientos con la estructura del Tren de Aragua y Los Paisas, por eso era que se generaban el tema de homicidios en estas localidades”, afirmó uno de los investigadores del caso.



La madrugada del operativo se ejecutaron 15 allanamientos simultáneos en Bogotá y Soacha, en los cuales se materializaron 18 órdenes de captura. Las autoridades incautaron 3.000 dosis de estupefacientes, 33 celulares con información relevante para la investigación, un arma de fuego con 11 cartuchos y un arma traumática. La Fiscalía imputó a los detenidos cargos por concierto para delinquir, porte ilegal de armas y tráfico de estupefacientes.

Este no es el primer golpe contra la organización: en febrero de este año ya habían sido capturados tres de sus integrantes, a quienes se les decomisaron armas de fuego y un chaleco balístico. Con esta operación, la Policía destaca que, en lo corrido de 2025, ya se han capturado 6.537 personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas en Bogotá.