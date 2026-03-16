Defensoría pide priorizar el diálogo ante protesta de minga indígena en Medellín

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a priorizar el diálogo frente a la protesta de la minga indígena que se concentra en el sector de La Alpujarra, en Medellín.

La entidad señaló que tanto las autoridades como las comunidades indígenas que participan en la movilización deben privilegiar el diálogo como mecanismo principal para tramitar las solicitudes y preocupaciones que motivan la jornada de protesta.

Defensoría del Pueblo Foto: Defensoría del Pueblo

“La protesta social es un derecho constitucional que debe ser garantizado, por lo que exhorta a las autoridades e invita a los medios de comunicación y a quienes opinan sobre este asunto a evitar pronunciamientos o actuaciones que puedan interpretarse como estigmatización, es decir, asociar la protesta con una actuación ilegal”.

También advirtió sobre la necesidad de evitar discursos que puedan derivar en racismo o discriminación étnica contra los pueblos indígenas, recordando que estas expresiones pueden desconocer sus derechos y su condición de ciudadanos.



Minga Indígena en Bogotá Foto: AFP

La entidad también pidió a las comunidades participantes canalizar sus reclamos y propuestas a través del diálogo, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de acuerdos frente a las demandas relacionadas con los derechos colectivos, el territorio y la protección de la vida de los pueblos ancestrales de Antioquia.

La Defensoría del Pueblo indicó que ha acompañado a la minga indígena desde su llegada a la ciudad, en la que participan integrantes de los resguardos Jaikerazabi, Chontadural Cañero, Coribí Bedadó y Río Alto San Juan, así como representantes de los pueblos Senú y Eyabida del norte y sur de Urabá.

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Finalmente, la entidad aseguró que continuará apoyando cualquier solicitud de intermediación que permita que la jornada se desarrolle de manera pacífica y con garantías para la convivencia ciudadana.