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Blu Radio  / Nación  / Defensoría pide priorizar el diálogo ante protesta de minga indígena en Medellín

Defensoría pide priorizar el diálogo ante protesta de minga indígena en Medellín

La entidad hizo un llamado a autoridades, comunidades indígenas y a la opinión pública a evitar la estigmatización y garantizar el derecho a la protesta social durante la concentración en el sector de La Alpujarra.

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