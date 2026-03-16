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Blu Radio  / Judicial  / Documentos revelan multas y sanciones a Guillermo Serrano en medio de disputa familiar de Mac Pollo

Documentos revelan multas y sanciones a Guillermo Serrano en medio de disputa familiar de Mac Pollo

El conflicto enfrenta al cofundador de la compañía con su sobrino, actual administrador del conglomerado, en medio de cuestionamientos sobre el control empresarial, la composición accionaria y la transparencia corporativa.

Disputa familiar sacude a Mac Pollo: denuncian información oculta y poderes irregulares
Disputa familiar sacude a Mac Pollo: denuncian información oculta y poderes irregulares
Foto: ImageFx / Mac Pollo
Por: Kalila Peña
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Actualizado: 16 de mar, 2026

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