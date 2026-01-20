Disputa familiar sacude a Mac Pollo: denuncian información oculta y poderes irregulares

La reconocida empresa avícola Mac Pollo, uno de los conglomerados líderes en la producción y comercialización de pollo en Colombia, atraviesa una disputa familiar que hoy trasciende del ámbito privado y se instala en los escenarios judiciales y de control estatal. El conflicto enfrenta a Ernesto Serrano, cofundador y accionista histórico de la compañía, con su sobrino Guillermo Serrano Liévano, actual administrador del grupo empresarial, por el control efectivo de la organización.

La controversia, que se intensificó a lo largo del 2025, gira en torno a decisiones adoptadas sin el consentimiento del cofundador, cuestionamientos sobre la composición accionaria, presuntas irregularidades en la administración, así como dudas crecientes sobre la transparencia corporativa y la trazabilidad del control empresarial. Estos señalamientos ya son objeto de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Superintendencia de Sociedades.

Uno de los momentos clave del conflicto fue la audiencia de conciliación promovida por Ernesto Serrano ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la que solicitó explicaciones a su sobrino sobre cumplimiento normativo, deberes del administrador y manejo societario. La diligencia concluyó sin acuerdo y dejó constancia oficial de la falta de ánimo conciliatorio por parte de Guillermo Serrano, según la representación del fundador.

Posteriormente, la Superintendencia de Sociedades ordenó la declaratoria de control, al advertir omisiones en la revelación de la estructura real de control del conglomerado.



Uno de los puntos más sensibles del expediente es el papel de Poultry and Foods International Corporation, sociedad panameña que funciona como vehículo internacional de inversión del grupo. Aunque los Serrano Liévano han sostenido que no controlan dicha compañía, la documentación conocida por las autoridades indicaría lo contrario. Según la representación legal de Ernesto Serrano, su sobrino Guillermo Serrano estaría ejerciendo control sobre Poultry a través de una persona interpuesta, específicamente Bernardo Escallón, quien actúa como representante en las asambleas.

La firma de abogados que representa a Ernesto Serrano, encabezada por el abogado Mauricio Pava, explicó que Ernesto “no recibe información real, pues el representante de la sociedad en Panamá solo responde a Guillermo Serrano”. Agregaron que el poder otorgado a Escallón sería un poder finalmente ilícito, aunque habría sido convalidado durante años sin objeciones por otros integrantes de la junta.

A esto se suma que, según los informes periciales, Poultry se habría beneficiado de la reserva societaria panameña para impedir que la información financiera y societaria llegue a Colombia. Por esta razón, la Fiscalía, en el marco de la Convención Internacional contra la Corrupción, habría ordenado levantar el velo corporativo y activar cooperación internacional para acceder a la información real del manejo empresarial.

Las irregularidades no serían recientes. Peritazgos y actas conocidas por la Fiscalía indican que, desde finales de los años noventa, se habrían registrado actas presuntamente falsas mediante las cuales William Serrano, hermano de Ernesto, apareció con mayor porcentaje accionario pese a tener menos acciones. Según la auditoría, en un acta de 1998 se consignó que William tenía un porcentaje mayor de participación global, pese a contar con dos millones de acciones menos que Ernesto.

Para el cofundador de Mac Pollo, estos hallazgos confirman un patrón sostenido durante más de dos décadas, la exclusión sistemática de información clave, especialmente la relacionada con Poultry, sociedad que participa de manera estratégica en las decisiones de la organización.

Blu Radio ha contactado al abogado Juan Fernando Bechara, representante legal de Guillermo Serrano, sin embargo, no se ha obtenido una respuesta oficial sobre las denuncias presentadas.