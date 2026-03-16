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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo hecho de violencia en UPI La Rioja deja cuatro emberas heridos: un menor y una mujer

Nuevo hecho de violencia en UPI La Rioja deja cuatro emberas heridos: un menor y una mujer

La Alcaldía de Bogotá rechazó los hechos ocurridos este fin de semana, en los que se habrían presentado riñas dentro de la UPI La Rioja, que dejaron cuatro heridos.

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