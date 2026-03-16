Nuevo hecho de violencia en UPI La Rioja deja cuatro emberas heridos: un menor y una mujer

La Alcaldía de Bogotá rechazó los hechos de violencia registrados el pasado 14 de marzo dentro de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, donde se encuentran alojadas familias de la comunidad Emberá. Según informó la Administración Distrital, los incidentes dejaron cuatro personas heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad.

Los hechos se habrían originado en medio de riñas ocurridas al interior de este espacio, en las que estuvieron involucrados integrantes de la comunidad Emberá que permanece allí mientras se gestionan soluciones institucionales a su situación.

La Alcaldía señaló que estas confrontaciones alteraron la convivencia dentro de la UPI y pusieron en riesgo la integridad de quienes habitan el lugar, en especial de niños, niñas y adolescentes.

UPI La Rioja. Foto: Integración Social.

Tras conocerse la situación, el Distrito activó de inmediato las rutas institucionales correspondientes para atender a las personas afectadas, con acciones que incluyeron la atención médica a los heridos y la activación de las rutas de protección integral para menores de edad.



A través de un comunicado, la Alcaldía indicó que los equipos institucionales mantienen presencia permanente en la UPI La Rioja, lo que permitió detectar rápidamente lo ocurrido y brindar atención a los afectados.

Según el Distrito, este episodio se suma a otros casos reportados previamente dentro del alojamiento temporal. Entre ellos se han documentado riñas, consumo problemático de alcohol y celebraciones festivas que, en algunos casos, han derivado en consecuencias graves e incluso fatales.

Indígena embera referencia Foto: Redes sociales

Como parte de la estrategia de monitoreo implementada en la UPI La Rioja, las autoridades han identificado 178 situaciones de riesgo relacionadas con conflictos de convivencia. De estas, en el 87 % de los casos se activaron acciones preventivas o rutas de acompañamiento institucional para mitigar los problemas.

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Ante este panorama, el Distrito hizo un llamado a la corresponsabilidad de la comunidad Emberá para garantizar la protección de los derechos de sus integrantes, especialmente de los menores de edad que permanecen en el lugar.

La Administración también informó que evaluará la presentación de denuncias ante las autoridades competentes por los hechos ocurridos.