Paisita Noche, resultados del último sorteo hoy lunes 16 de marzo de 2026

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El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los sorteos más consultados por los jugadores en el departamento de Antioquia. Cada jornada, miles de apostadores revisan el número ganador para confirmar si su apuesta coincide con el resultado oficial publicado tras el sorteo.
En el sorteo realizado el lunes, 16 de marzo de 2026, el número ganador del chance Paisita Noche fue: 8407.
Estos resultados son los datos oficiales que permiten a los jugadores verificar sus tiquetes y confirmar si obtuvieron algún premio.
Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una alternativa conocida como quinta balota, una opción diseñada para quienes buscan aumentar el valor potencial de sus premios.
Esta modalidad es completamente opcional y puede activarse al momento de realizar la apuesta. Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas del resultado y tiene habilitada esta opción, el premio puede incrementarse gracias a este complemento.
Sin embargo, la quinta balota no modifica las reglas tradicionales del juego. Los apostadores que prefieren continuar con la modalidad clásica pueden participar sin necesidad de activar esta opción adicional.
El funcionamiento del chance Paisita Noche es sencillo, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes niveles de experiencia.
Para jugar, el participante debe:
Si el número coincide con el resultado oficial, el jugador puede recibir un premio dependiendo del tipo de apuesta realizada.
Uno de los factores que impulsa su popularidad es el valor accesible de las apuestas, que suele oscilar entre $500 y $25.000, permitiendo la participación de personas con distintos presupuestos.
Además, al tratarse de un sorteo diario, muchos apostadores consultan los resultados en línea apenas se publican para conocer rápidamente si su número fue el ganador.
Los jugadores deben tener en cuenta los horarios oficiales en los que se realiza el sorteo:
En estos horarios se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.
Una de las razones por las que el Paisita Noche mantiene una alta popularidad es la variedad de modalidades disponibles, lo que permite adaptar la apuesta según la estrategia de cada jugador.
Entre las opciones más utilizadas se encuentran:
Gracias a estas modalidades, los jugadores pueden ajustar su apuesta según sus preferencias o el monto que deseen invertir.
En Colombia, las apuestas de chance por internet están reguladas por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.
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Solo los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de forma legal a través de plataformas digitales. Entre los principales se encuentran:
En estas plataformas los usuarios pueden registrarse, verificar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite realizar apuestas sin acudir a un punto físico.
Los ganadores del chance Paisita Noche deben presentar ciertos documentos al momento de reclamar su premio.
Entre los requisitos básicos se encuentran:
Dependiendo del monto del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el valor expresado en UVT:
Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Paisita Noche:
Los resultados oficiales se publican diariamente tras cada sorteo, permitiendo a los apostadores verificar rápidamente si su número resultó ganador.