Chance Paisita Noche: resultado del último sorteo hoy domingo 15 de marzo de 2026

El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más consultados por los apostadores en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de personas revisan el número ganador para verificar si su apuesta coincide con el resultado oficial del sorteo.



Resultado oficial del Paisita Noche – 15 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el domingo 15 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Paisita Noche fue: (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota: modalidad adicional desde 2025

Desde 2025, el Paisita Noche incorporó una opción adicional conocida como quinta balota, pensada para quienes desean aumentar el valor potencial de sus premios.

Esta modalidad es completamente opcional y puede activarse en el momento de realizar la apuesta. Si el jugador acierta las cuatro cifras exactas del resultado y tiene habilitada esta alternativa, el premio puede incrementarse gracias a este complemento adicional.

No obstante, la inclusión de esta opción no cambia las reglas tradicionales del juego. Los apostadores que prefieren continuar con el sistema clásico pueden hacerlo sin necesidad de activar la quinta balota.



Cómo se juega el Chance Paisita Noche

El funcionamiento del chance Paisita Noche es simple, lo que permite la participación de personas con diferentes niveles de experiencia en apuestas.

Para jugar, el participante debe elegir un número y seleccionar la modalidad en la que desea apostar. Si el número coincide con el resultado oficial del sorteo, puede recibir un premio dependiendo del tipo de apuesta realizada.



Otro factor que impulsa su popularidad es el valor accesible de las apuestas, que generalmente oscila entre $500 y $25.000. Esto permite que jugadores con distintos presupuestos participen en el sorteo.

Debido a que el juego se realiza todos los días, muchos apostadores consultan los resultados en línea apenas son publicados para saber rápidamente si su número resultó ganador.



Horarios del sorteo

Las personas que participan en este juego deben tener en cuenta los horarios oficiales del sorteo del Paisita Noche, que varían según el día:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

En estos horarios se realiza el sorteo y se anuncian los números ganadores correspondientes a cada jornada.



Modalidades de apuesta del Chance Paisita

Una de las características que ha contribuido al éxito del chance Paisita Noche es la variedad de modalidades de apuesta disponibles. Esto permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia o al monto que desea invertir.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: se gana al acertar las cuatro cifras exactamente en el mismo orden del resultado oficial.

Combinado cuatro cifras: el premio se obtiene al acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: se gana si coinciden las tres últimas cifras en el mismo orden.

Combinado tres cifras: el premio se obtiene si las tres cifras coinciden, sin importar la posición.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del número ganador.

Una cifra o uña: se gana si coincide únicamente la última cifra.

Gracias a estas opciones, los jugadores pueden ajustar sus apuestas según sus preferencias o posibilidades.



Chance en línea en Colombia: dónde apostar legalmente

En Colombia, las apuestas de chance en línea están reguladas por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país.

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Por esta razón, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer este servicio de forma legal a través de plataformas digitales. Entre los principales se encuentran:



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En estas plataformas, los usuarios pueden crear una cuenta, verificar su identidad y recargar saldo mediante PSE o transferencias bancarias, lo que permite apostar sin necesidad de acudir a un punto físico.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Las personas que resulten ganadoras deben cumplir con ciertos requisitos al momento de reclamar su premio.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad y copia

Dependiendo del valor del premio, también pueden solicitarse documentos adicionales según el monto expresado en UVT:



Menos de 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se solicita certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad.

Últimos resultados del Paisita Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del chance Paisita Noche:

