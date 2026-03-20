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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

MiLoto, resultado del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

El sorteo 505 de Miloto dejó más de 6.000 ganadores en Colombia. Al no presentarse un ganador del premio mayor, el acumulado asciende para el próximo sorteo.

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