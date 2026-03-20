Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 20 de marzo de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 20 de marzo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4827

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 20 de marzo de 2026 fue el: 6535 de la serie 142. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5061

El gran protagonista de la noche fue el número: 4683 de la serie 338, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.



Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el: 7015 de la serie 281. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 20 de marzo

Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 17 - 33 - 31 - 19 - 10. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.