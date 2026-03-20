Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

La Lotería de Medellín presentó los resultados oficiales del sorteo 4826, realizado el viernes 20 de marzo de 2026, una jornada que generó gran expectativa entre jugadores en todo el país. Como es habitual, el sorteo destacó por su amplio plan de premios y la participación de miles de apostadores atentos a conocer las cifras ganadoras.



Premio mayor de la Lotería de Medellín - sorteo 4826

El resultado más importante de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, que se llevó el premio mayor. Este billete se convirtió en el gran protagonista del sorteo, marcando un nuevo millonario dentro de una de las loterías más tradicionales de Colombia.



Premios secos del sorteo 4826

Además del premio mayor, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en diferentes categorías, con montos significativos:

Recomendaciones para los ganadores

En caso de que algún número coincida con el billete adquirido, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado con la publicación oficial de la Lotería de Medellín. Este paso es clave para confirmar la validez del premio y seguir correctamente el proceso de reclamación establecido por la entidad.