Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

La Lotería de Risaralda, una de las más tradicionales del Eje Cafetero en Colombia, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo este viernes 20 de marzo de 2026, realizado como es habitual en la noche. Este sorteo volvió a generar expectativa entre miles de jugadores en el país, gracias a su completo plan de premios, que incluye múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías.

Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

En esta ocasión, el Premio Mayor, que actualmente asciende a aproximadamente $2.333 millones, fue para el número XXXX de la serie XXX, convirtiéndose en el resultado más destacado de la jornada y en el principal protagonista del sorteo.



Premios secos destacados de la Lotería de Risaralda

Además del premio principal, la entidad distribuyó importantes sumas de dinero a través de diferentes premios secos:S

Verificación de resultados

Para mayor transparencia, la Lotería de Risaralda publica la imagen oficial del sorteo, donde se pueden consultar todos los números ganadores junto con sus respectivas series.

Esta información permite a los jugadores verificar de manera precisa si su billete resultó premiado.Con este resultado, la Lotería de Risaralda reafirma su relevancia dentro del calendario de juegos de azar en Colombia, manteniendo el interés de los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y la posibilidad de generar nuevos millonarios cada semana.