Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 20 de marzo de 2026

La Lotería de Santander llevó a cabo el sorteo número 5062 el viernes 20 de marzo de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde Bucaramanga. Esta nueva edición generó gran expectativa entre los jugadores en todo el país, gracias a su atractivo plan de premios y la amplia distribución de ganancias.



Resultado del Premio Mayor de la Lotería de Santander

El resultado más destacado de la jornada fue el número XXXX de la serie XXX, combinación que se llevó el premio mayor y convirtió a su poseedor en el gran ganador del sorteo 5061.



Premios secos de la Lotería de Santander

Además del premio principal, el sorteo contó con múltiples premios secos en diferentes categorías, lo que permitió que numerosos billetes fueran favorecidos en todo el país.

Este sorteo reafirma el interés de los colombianos por la Lotería de Santander y los juegos de chance, que continúan siendo una de las opciones de entretenimiento más populares en el país.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original, sin enmendaduras y en buen estado.



Premios superiores a $3 millones

Deben reclamarse directamente en las oficinas principales de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación y el proceso de pago correspondiente.



Premios menores a $3 millones

Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde fue adquirido el billete.