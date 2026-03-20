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La Justicia de EEUU investiga al presidente Gustavo Petro, según el NYT

De acuerdo con el medio, las pesquisas buscan esclarecer, entre otros aspectos, si el mandatario sostuvo encuentros con narcotraficantes o si habría solicitado aportes de estas personas durante su campaña presidencial.

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