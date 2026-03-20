La Justicia de EEUU investiga al presidente Gustavo Petro, según el NYT

La Justicia de Estados Unidos adelanta una investigación sobre el presidente Gustavo Petro, por presuntos vínculos con narcotraficantes, según informó este viernes The New York Times, que cita a tres fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con el medio, las pesquisas buscan esclarecer, entre otros aspectos, si el mandatario sostuvo encuentros con narcotraficantes o si habría solicitado aportes de estas personas durante su campaña presidencial.

Las investigaciones están siendo lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn, en Nueva York, con la participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

El diario también señala que los procesos se encuentran en una etapa preliminar y que, por ahora, no está claro si derivarán en cargos penales contra el jefe de Estado.



Asimismo, indica que no existen pruebas de que la Casa Blanca haya impulsado el inicio de estas investigaciones.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan un periodo de tensión desde enero de 2025, tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que marcó una etapa de desacuerdos con el Gobierno colombiano.

La primera crisis relevante se produjo ese mismo mes, cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos colombianos deportados, al considerar que eran transportados en condiciones inadecuadas. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas al país.

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Las diferencias persistieron en los meses siguientes, especialmente en torno a la estrategia contra el narcotráfico, lo que llevó a la descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en esta materia y a la imposición de sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio presidente.

En septiembre de 2025, Estados Unidos revocó la visa a Petro luego de que participara en un evento en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde instó a militares estadounidenses a desobedecer órdenes relacionadas con la guerra en Gaza.

No obstante, este martes el mandatario colombiano aseguró que el Gobierno estadounidense le restableció la visa hasta el final de su mandato, previsto para el 7 de agosto.

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La tensión bilateral disminuyó tras una llamada entre Petro y Trump a comienzos de enero, que abrió la puerta a encuentros de alto nivel entre delegaciones de ambos países y a una reunión directa entre los dos mandatarios el pasado 3 de febrero.