Petro y Trump vuelven a llamarse: hablaron de Delcy y polémica por cumbre en Miami

El presidente Gustavo Petro tuvo una nueva llamada con su homólogo estadounidense Donald Trump en la que hablaron sobre la ausencia de una invitación para Colombia a la cumbre ‘Escudo de las Américas’. Según la Casa de Nariño, hubo inconvenientes en la convocatoria.

Esta cumbre reunió a 12 países de la región para establecer una alianza contra el narcotráfico y cooperar en materia de seguridad. El mandatario había cuestionado que Colombia, México y Brasil, protagonistas del problema de drogas, no hayan sido convocadas por el Gobierno Trump para participar de la iniciativa.

Según la Casa de Nariño, en ese sentido, Trump también "se disculpó por algún error en la invitación a Miami". Los jefes de Estado también conversaron sobre el encuentro del mandatario colombiano con la presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, que se dará este viernes, 13 de marzo, en el puente Atanasio Girardot que conecta a ambos países. A Petro lo acompañarán sus ministros de Minas y Energía, Defensa, la canciller y la ministra de comercio.

Gustavo Petro y Donald Trump durante su reunión en la Casa Blanca. Foto: presidencia

Durante esta comunicación también se abordaron temas energéticos, de hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo en conjunto por la lucha contra el narcotráfico y la reactivación económica en la frontera. La llamada duró media hora y se acordó mantener el contacto directo entre ambos.



Las otras llamadas

En enero de este año el mandatario habló por primera vez con Trump en medio de tensiones diplomáticas que se intensificaban por cuenta de los bombardeos de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico. La conversación terminó en un encuentro personal entre ambos en Washington el 4 de febrero en el que se acordó cooperar en materia de seguridad y también se habló del papel de Colombia en la reactivación de Venezuela. En su momento, el presidente Petro aseguró que este era un paso para mantener una buena relación.

