Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Petro y Trump vuelven a llamarse: hablaron de Delcy y polémica por cumbre en Miami

Petro y Trump vuelven a llamarse: hablaron de Delcy y polémica por cumbre en Miami

Trump le deseó a Petro "suerte" en su próxima reunión con Delcy Rodríguez. La llamada duró media hora y se acordó mantener el contacto directo entre ambos jefes de Estado.

