En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro critica exclusión de Colombia en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Petro critica exclusión de Colombia en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Petro señaló que es contradictorio excluir a Colombia de una alianza enfocada en combatir el tráfico de cocaína y, en ese sentido, citó cifras de incautación.

Publicidad

Publicidad

Publicidad