Petro critica exclusión de Colombia en la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Durante su intervención en Viena, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lanzó críticas a la reciente cumbre regional promovida por su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuestionando que Colombia no haya sido incluida en la iniciativa.

El mandatario colombiano participó en el 69.º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas y dedicó parte de su discurso a referirse a la reunión denominada “Escudo de las Américas”, realizada el pasado 7 de marzo en Miami.

Gustavo Petro y Donald Trump Foto: AFP

En ese encuentro, convocado por Trump, participaron mandatarios y representantes de una docena de países de América Latina y el Caribe para coordinar estrategias contra los carteles de la droga, la migración irregular y la influencia de China en la región. Sin embargo, países como Colombia, Brasil y México no fueron invitados.

Petro señaló que es contradictorio excluir a Colombia de una alianza enfocada en combatir el tráfico de cocaína y, en ese sentido, citó cifras de incautación.



“¿Por qué nos han descertificado cuando hemos demostrado eficacia? ¿Por qué si Colombia, a pesar de sus errores, incautó sin matar a nadie 3.300 toneladas con 80 % de inteligencia colombiana, entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia cuando en el caso de la cocaína el país es esencial? No fuimos a Miami, no critico coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países débiles y sin experiencia para enfrentar la lucha contra la cocaína no se puede hacer una alianza del sur”, dijo.

Campesinos cultivadores de hoja de coca / Foto Blu Radio

En este encuentro participaron los jefes de Estado de Argentina, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Costa Rica y República Dominicana, entre otros. Algunos de los anuncios incluyeron la posibilidad de coordinar operaciones conjuntas e incluso el uso de herramientas militares para enfrentar a organizaciones criminales.