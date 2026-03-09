“En Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales": Petro en Viena

El presidente Gustavo Petro participó en la sesión número 69 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se realiza en Viena. Su llegada se dio varios minutos después de lo previsto, por lo que fue necesario cambiar el orden de las intervenciones e incluso suspender durante algunos segundos la reunión mientras el mandatario ingresaba al recinto.

Su discurso estuvo marcado por la defensa que hizo al programa de sustitución de cultivos y por varias críticas a la forma en la que se han diseñado las políticas de drogas. El mandatario también se refirió a su inclusión en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como la “lista Clinton”.

“Estoy en la lista OFAC. Me acusaron de ser aliado de los narcos en el momento en que más cocaína incautamos en Colombia, en un momento en el que comenzaron a disminuir los cultivos de coca (…) en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo (…) es el fruto de una sociedad que no ha democratizado la tenencia de la tierra”, afirmó el mandatario.

Cultivos de hoja de coca Foto: Instagram alianza coca para la paz

El presidente también se refirió a la cumbre convocada en Miami por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la que se presentó el llamado Escudo de las Américas, una alianza con líderes de la región cercanos a su ideología política con la que se busca combatir el narcotráfico, la inmigración masiva y reducir la influencia de China. Petro cuestionó que Colombia no haya sido incluida en esta iniciativa.



“¿Por qué nos han descertificado cuando hemos demostrado eficacia? ¿Por qué si Colombia, a pesar de sus errores, incautó sin matar a nadie 3.300 toneladas con 80 % de inteligencia colombiana, entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia cuando en el caso de la cocaína el país es esencial? No fuimos a Miami. No critico coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países débiles y sin experiencia para enfrentar la lucha contra la cocaína no se puede hacer una alianza del sur”, concluyó.

Preidente Gustavo Petro Foto: AFP

A las 4:00 p. m., hora local, se espera una nueva intervención del mandatario en el debate general en el salón plenario del Centro Internacional de Viena. Posteriormente sostendrá una reunión bilateral con el director ejecutivo encargado de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, John Brandolino; luego se reunirá con la presidenta de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, Sevil Atasoy, y cerrará la jornada con un encuentro temático con organizaciones y representantes de la sociedad civil en la residencia de la Embajada de Colombia en Austria.