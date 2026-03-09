En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / En una vía del departamento Antioqueño fueron incautados cerca de 3.000 cartuchos de fusil.

En una vía del departamento Antioqueño fueron incautados cerca de 3.000 cartuchos de fusil.

El hecho se presentó en el corredor vial que conecta el municipio de Caucasia con Planeta Rica

