En una vía del departamento Antioqueño fueron incautados cerca de 3.000 cartuchos de fusil.

Golpe contra el tráfico ilegal de material de guerra en el departamento de Antioquia. Un hombre fue capturado en un operativo de control mientras transportaba al interior de un vehículo casi 3.000 cartuchos de fusil.

Las autoridades en el departamento antioqueño mantienen su ofensiva en contra del accionar delictivo de los grupos al margen de la ley en todo el territorio. Durante las últimas horas la Policía de Antioquia incautó un importante cargamento de municiones para armas de fuego.

El hecho se presentó específicamente en la vía que lleva desde el municipio de Caucasia, en el Bajo Cauca del departamento de Antioquia, hacia Planeta Rica, en el departamento de Córdoba. Donde uniformados de la Policía de Tránsito y Carretera detuvieron el vehículo para una inspección de rutina.

En medio del procedimiento al automotor, los uniformados lograron hallar un total de 2.720 cartuchos de munición para fusil, calibre 7.62 milímetros. Este tipo de armas de fuego son utilizadas principalmente para combate militar de alta potencia y francotiradores de media y larga distancia.



Durante el operativo también fue capturado el hombre que conducía este vehículo que salió desde Medellín y se dirigía a La Gloria, en el César, quien de acuerdo con el reporte preliminar entregado por las autoridades presenta varias anotaciones por favorecimiento al contrabando de hidrocarburos y sus derivados.

Las autoridades confirmaron que tanto el hombre como las municiones incautadas quedaron a disposición de las autoridades competentes para la respectiva investigación de este hecho.