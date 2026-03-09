En vivo
Gobierno autoriza a Invías ampliar contratos sin límite para atender emergencia vial por frente frío

El Gobierno mantendrá esta medida durante el tiempo que permanezca vigente el Decreto 150 de 2026, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

