Gobierno autoriza a Invías ampliar contratos sin límite para atender emergencia vial por frente frío

El Gobierno nacional expidió el Decreto 0222 del 5 de marzo de 2026, una medida extraordinaria con la que busca acelerar la atención de la infraestructura vial afectada por la actual emergencia climática. La decisión hace parte de las acciones adoptadas tras la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varias regiones del país, luego de intensas lluvias, inundaciones y deslizamientos que han generado graves daños en carreteras y puentes.

Uno de los puntos centrales del decreto autoriza al Instituto Nacional de Vías (Invías) a adicionar contratos de obra, mantenimiento e interventoría sin el límite de valor que normalmente establece la ley de contratación pública. En condiciones ordinarias, la ley fija un tope del 50 % del valor inicial del contrato para realizar adiciones, pero la nueva disposición permite superar ese límite mientras se mantenga vigente la emergencia.

Según el Gobierno, esta medida busca agilizar la respuesta institucional frente a los daños en la red vial nacional, que han provocado cierres totales y parciales de carreteras, pérdida de banca, deslizamientos de tierra y afectaciones estructurales en varios puentes. Estas situaciones han dificultado la movilidad de las comunidades, el transporte de mercancías y el ingreso de ayuda humanitaria a zonas afectadas.

El decreto también autorizó a Invías a invertir y ejecutar recursos extraordinarios destinados exclusivamente a la atención, rehabilitación y recuperación de la infraestructura vial impactada por el frente frío que afecta varias zonas del país.



Las intervenciones priorizadas incluyen la estabilización de taludes, la limpieza de vías bloqueadas por derrumbes, la reparación de carreteras y la recuperación de puentes. Varias de estas obras se concentrarán en departamentos donde se han registrado los mayores daños, como Córdoba, Antioquia, Magdalena, La Guajira, Bolívar, Sucre, Cesar y Chocó.

La medida tendrá vigencia únicamente durante el Estado de Emergencia y está dirigida a garantizar la movilidad, el abastecimiento de bienes esenciales y la atención oportuna de las comunidades afectadas.