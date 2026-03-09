En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Este sería el técnico que reemplazaría a Gamero en el Deportivo Cali; un viejo conocido

Este sería el técnico que reemplazaría a Gamero en el Deportivo Cali; un viejo conocido

Los dirigentes y el experimentado entrenador ya tendrían todo listo para hacer oficial el anuncio de su llegada. Aquí lo que se sabe de su contrato con el azucarero.

