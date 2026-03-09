Este sería el técnico que reemplazaría a Gamero en el Deportivo Cali; un viejo conocido

El nombre de Rafael Dudamel vuelve a tomar fuerza en el Deportivo Cali. De acuerdo con información revelada en el programa radial Blog Deportivo, el entrenador venezolano estaría a un paso de convertirse en el nuevo director técnico del club azucarero en reemplazo de Alberto Gamero, quien renunció tras la derrota contra Once Caldas en medio de la crisis deportiva que atraviesa el equipo.

Aunque el anuncio oficial todavía no se ha hecho público, varias fuentes consultadas por el periodista Juan Carlos Cortés aseguraron que el acuerdo entre Dudamel y la dirigencia del Cali está prácticamente cerrado. Según lo revelado, las partes habrían llegado a un entendimiento en un 99 %, quedando únicamente algunos detalles contractuales por definir antes de que el club haga oficial la designación.

Incluso, de acuerdo con el periodista, el contrato del técnico venezolano sería inicialmente hasta diciembre, y su llegada se daría de inmediato una vez se anuncie formalmente. La dirigencia del conjunto vallecaucano habría sostenido una reunión con Dudamel durante la mañana de este lunes, 9 de marzo, para terminar de ajustar la última cláusula del acuerdo, lo que terminó por destrabar la negociación.

Rafael Dudamel - Selección Venezuela Foto: AFP

Un viejo conocido

La elección del estratega no sería casual. En el club buscaban un entrenador que pudiera reaccionar rápidamente ante la crisis deportiva, alguien con experiencia en el fútbol colombiano y que conociera el entorno del equipo. Dudamel cumple con ese perfil: ya dirigió al Deportivo Cali (2021-2022) y, además, fue campeón con el club, lo que lo convirtió en una figura recordada por la hinchada.



Durante el proceso de búsqueda, los directivos también habrían evaluado otros nombres —entre ellos el argentino Javier Gandolfi—, así como técnicos con mayor trayectoria internacional. Sin embargo, la necesidad de un entrenador que actuara como una especie de “bombero” para enderezar el rumbo del equipo terminó inclinando la balanza hacia Dudamel, un viejo conocido de la institución que ahora podría regresar para intentar apagar el incendio deportivo del conjunto caleño, que se ubica en la décima posición con 12 puntos después de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas en la liga.