Gustavo Torres y su admiración por Rafael Dudamel: "Lo llamo papá"

Faltan pocos días para el inicio de la Liga BetPlay 2025-II y varios equipos terminan de ultimar detalles para volver a competencia, como es el caso de Deportivo Pereira, que bajo el mando del venezolano Rafael Dudamel, busca conseguir la segunda estrella en su historia en este segundo semestre.

Entre los nombres que han llegado para el equipo en las últimas semanas, resalta del Gustavo Torres, quien llega desde el Deportivo Pasto y con la emoción de vivir esta nueva etapa en su carrera profesional con alguien que, según confesó en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio, admira desde hace años.

Gustavo Torres // Foto: Instagram @gustavotorresg77

“La verdad es que el profesor Dudamel, lo venía siguiendo desde antes porque yo hice todas selecciones sub-15, sub-17 y sub-20 con Colombia y él las hizo como director de la selección venezolana, entonces siempre me enfrentaba con él en partidos amistosos y veía como motivaba a sus jugadores, que era algo que como contrincante llamaba la atención y por algo fue campeón con el Cali y Bucaramanga. Le dije que algún día me tenía que dirigir y bueno, tenía otras propuestas, pero él me llamó para tomarnos un café y hablar, hablamos y le dije gracias por las palabras, que lo admiraba mucho y respetaba también como futbolista”, expresó Torres sobre el entrenador.

Dijo que era un técnico muy dedicado a sus futbolistas, que si bien los exige al máximo demuestra en cada entrenamiento los llena de confianza para superar sus propios límites deportivo. Por último, detalló que, ahora, lo empezará a llamar “papá” por el ánimo y comentarios que le han dado para tomarse confianza.

Rafael Dudamel, nuevo técnico del Pereira // Fotos: AFP y Pereira.

Su etapa en el Deportivo Pereira

El extremo llegó al cuadro matecaña en este segundo semestre del 2025, por pedido por Rafael Dudamel y buscará tomar protagonismo con su talento para apoyar en la búsqueda del título de la Liga BetPlay en Navidad.

“Un trabajo de equipo, venimos una pretemporada de 15 días, de doble jornada y con trabajos exigentes. Pudimos terminar con un triunfo (…) Me entreno muy bien y por los equipos que he pasado he dejado amigos, he dejado una huella. Nunca he sido irrespetuoso o problemático, no he tenido inconvenientes como dicen algunos que mencionan que soy un desastre. He cometido errores, pero todo quedó en el pasado”, puntualizó.