Gobierno llevará a Comisión de Estupefacientes en Viena a excocaleros del programa de sustitución

El presidente Gustavo Petro intervendrá hoy en la sesión número 69 de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que se realiza en Viena. El mandatario llegará con una propuesta puntual: insistir en la sustitución de cultivos como la forma más efectiva de combatir el narcotráfico en Colombia.

En conversación con Blu Radio, la directora del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, reveló que el mandatario se reunirá con la Organización de las Naciones Unidas para presentar una propuesta relacionada con las mediciones sobre hectáreas de cultivos en Colombia, tras los cuestionamientos del Gobierno al informe de 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Gloria María Miranda, directora Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia // Foto: X @GloriaMirandaE

“El presidente tendrá una reunión con el señor John Brandolino, que es el director a nivel mundial de la División de Asuntos de Tratados de la ONU contra la Droga y el Delito, UNODC, justamente para abordar ese tema, que a nivel nacional lo encabeza el Ministerio de Justicia. Y ahí lo que se va a proponer es una revisión crítica de esa metodología para medir sobre todo la producción potencial de cocaína, que es el indicador que más problema ha tenido en el último informe de Naciones Unidas.

La apuesta ahora es reforzar las capacidades del Estado colombiano para que también desde adentro se puedan hacer esas mediciones de producción potencial de cocaína con un protocolo científico y muy sólido”, explicó.



De la delegación también hacen parte dos excultivadores de coca que el Gobierno llevará a ese escenario para mostrar resultados en su política de drogas.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

“Son dos personas, una que se llama Ángel, que viene de Roberto Payán, está en el programa de sustitución, y la otra es una mujer del Putumayo que se llama Lucero. Ambos, pues, excultivadores de coca que hoy ya la erradicaron y están transitando al cacao”, agregó Miranda.

Durante la comisión, el país también expondrá en la sede de Naciones Unidas en Viena varios de los productos que se han elaborado a través del programa: degustaciones de café, muestras de chocolate y material visual que refleja el trabajo de las comunidades.

La agenda de esta conferencia en Viena comenzará este lunes y terminará el próximo 13 de marzo.