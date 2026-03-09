Amaranta Hank, Lalis, 'Wally': los influencers que sí llegaron al Congreso

Las elecciones al Senado y Cámara dieron un revolcón en el mapa político de Colombia para el periodo 2026-2030, el cual dejó por fuera a personalidades que han sido tradicionales en el Congreso, como por ejemplo Angélica Lozano, Katherine Miranda, Lina María Garrido, entre otros.

Pero pese a ello, varios influencers han sorprendido al quedarse con curules, y entre ellos el partido más beneficiado fue el Pacto Histórico con sus listas cerradas.



Influencers que se quedaron con curules

Partido Pacto Histórico

Walter Rodríguez, más conocido como 'Wally', se ubicó en la sexta casilla de la lista. Rodríguez llegó a esa posición luego de la consulta celebrada en 2025, donde obtuvo 137.821 votos, equivalente al 5,89 % de la participación.

Walter Rodríguez, más conocido como 'Me dicen Wally' IG: medicenwally

Además, 'Wally', en compañía de Levy Rincón, condujo hasta el mes de abril de 2025 el programa de opinión de Rtvc, "Política al Revés", el cual tuvo un contrato por más de 23 millones de pesos con la entidad.



En el mismo sector petrista, Laura Daniela Beltrán, quien se dio a conocer en redes sociales como 'Lalis', se posicionará como representante a la Cámara por Bogotá. La youtuber se encontraba en la segunda posición de la lista cerrada.

Laura Daniela Beltrán, quien se dio a conocer en redes sociales como 'Lalis' IG: smilelalis

Otro influencer por el Pacto Histórico que obtuvo su representación a la Cámara es Daniel Mauricio Monroy, al conseguir la cuarta casilla en la lista. Monroy, junto a 'Lalis' y 'Wally', destaca por su activismo a favor del gobierno de Gustavo Petro.

Otra de las representantes es la influenciadora y excreadora de contenido para adultos Amaranta Hank, quien logró entrar al Senado en la posición 23.

Por su parte, y para sorpresa de muchos, en Antioquia Hernán Muriel Pérez, creador de contenido de periodismo oficialista, conocido como Cofradía, obtuvo curul en el departamento gracias a la lista cerrada del Pacto Histórico.

Influenciadora y excreadora de contenido para adultos Amaranta Hank IG: amaranta.hankx

Partido Alianza Verde

Particularmente, fue en Alianza Verde donde más referentes tradicionales como Katherine Miranda y Angélica Lozano resultaron quemadas en estas elecciones; sin embargo, JP Hernández fue el más votado del partido, seguido por Luis Carlos Rúa Sánchez, más conocido como 'Elefante Blanco', quien se ubicó en la segunda posición de la lista.

Rúa se ha dado a conocer en redes sociales gracias a sus denuncias sobre elefantes blancos y obras inconclusas en colegios, proyectos viales, entre otros.

Elefante Blanco, senador de Colombia IG: elefantescol

Partido Liberal

En el Senado, uno de los que logró quedarse con una curul es Gersson Vargas, más conocido como 'Señor Biter'. El referente de carros y movilidad en redes sociales obtuvo 122.361 votos, lo que le dio la quinta curul del Partido Liberal.

