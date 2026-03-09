En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Claudia López
Roy Barreras
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia 2026  / Amaranta Hank, Lalis, 'Wally': los influencers que sí llegaron al Congreso

Amaranta Hank, Lalis, 'Wally': los influencers que sí llegaron al Congreso

Varios influencers han sorprendido al quedarse con curules, y entre ellos el partido más beneficiado fue el Pacto Histórico con sus listas cerradas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad