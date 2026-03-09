Paisita Día, resultado del último sorteo del chance hoy, lunes 9 de marzo de 2026

El chance Paisita Día continúa posicionándose como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre los apostadores del departamento de Antioquia.



Número ganador de Paisita Día hoy

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 9 de marzo 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:



Horario del sorteo Paisita Día

Uno de los aspectos más valorados por los jugadores es la puntualidad con la que se realiza el sorteo y la rapidez con la que se difunden los resultados.

El Paisita Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. Sus horarios oficiales son:



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Una vez finaliza el sorteo, los resultados se publican a través de canales oficiales y en puntos autorizados, lo que permite a los apostadores verificar rápidamente si su jugada fue ganadora.



Modalidades de juego disponibles

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta que se ajustan a distintos presupuestos y estrategias de juego. Cada opción presenta probabilidades y premios diferentes según la cantidad de cifras acertadas.

Entre las principales modalidades se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acertar el número completo en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

3 cifras combinado: acertar las cifras sin importar el orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Esta variedad permite que los jugadores elijan entre apostar por premios mayores o por opciones con mayores probabilidades de acierto, según su estrategia de juego.



Cómo reclamar un premio del Paisita Día

Las personas que resulten ganadoras deben acercarse a un punto autorizado de Su Red para iniciar el proceso de reclamación del premio.



Documentos básicos

Para realizar el trámite es necesario presentar:

Tiquete original en buen estado

Documento de identidad original

Fotocopia legible del documento de identidad

Requisitos según el valor del premio

Dependiendo del monto obtenido, pueden solicitarse documentos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se exigen los requisitos anteriores y una certificación bancaria vigente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

De esta manera, los jugadores del Paisita Día pueden reclamar sus premios siguiendo los procedimientos establecidos, garantizando transparencia y seguridad en el proceso.

