EE. UU. dice que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas porque no coopera suficiente

EE. UU. dice que no invitó a Colombia al Escudo de las Américas porque no coopera suficiente

El Escudo de las Américas es una alianza militar para combatir el narcotráfico que fue presentada por Trump durante una cumbre en Miami con 12 presidentes de derecha de la región.

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de mar, 2026

