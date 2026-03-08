En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EEUU mata a seis personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico

EEUU mata a seis personas en ataque a una lancha vinculada al narcotráfico en el Pacífico

El Comando Sur aseguró que las fuerzas estadounidenses "condujeron un ataque cinético letal en una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

EEUU mata a seis personas en ataque a una lancha.jpg
EEUU mata a seis personas en ataque a una lancha //
Foto: X @Southcom
Por: EFE
|
Actualizado: 8 de mar, 2026

