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Blu Radio  / Entretenimiento  / El maestro Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma, Arcángel y NTG

El maestro Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma, Arcángel y NTG

El nuevo sencillo no solo es "un guiño cultural" a Botero, sino también apunta a ser una "metáfora de identidad, volumen y presencia".

El maestro Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma.jpg
El maestro Fernando Botero, la inspiración del nuevo sencillo de Maluma //
Foto: suministrada
Por: EFE
|
Actualizado: 20 de mar, 2026

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