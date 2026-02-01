Comercio y turismo de Buenaventura reportan millonarias pérdidas por bloqueos

Los bloqueos registrados durante los últimos dos días en la vía a Buenaventura, Valle del Cauca, por parte del gremio de transportadores de carga, dejaron pérdidas millonarias para el comercio local y el turismo del distrito durante el fin de semana.

Según los gremios, solo el comercio local habría sufrido afectaciones superiores a los 1.200 millones de pesos por cada dia de bloqueo, impactando principalmente a pequeños comerciantes, tenderos y restaurantes, principales generadores de empleo en la ciudad.

“Las pérdidas son incalculables para los comerciantes, que son el mayor empleador de Buenaventura. Los productos no lle garon, los restaurantes también resultaron afectados por la falta de gas y lo más delicado es que ocurrió en fin de semana, cuando llegan muchos turistas a las playas. Los bloqueos son un problema grave”, dijo Javier Ocampo Quintero, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y de la Asociación de Comerciantes del Distrito.

El sector portuario también registró serias afectaciones en la entrada y salida de mercancías de importación y exportación. El dirigente gremial advirtió que los retrasos en la carga y descarga de contenedores obligan a los transportadores a permanecer hasta tres días en espera, asumiendo gastos de alojamiento y alimentación.



“Lo peor está en el puerto, donde entre 2.000 y 2.500 tractomulas dejan de entrar y salir con productos de exportación e importación. La demora en la entrega de los contenedores es el problema y ese es el justo reclamo de los camioneros”, explicó Quintero.

Asimismo, los comerciantes señalaron que el sector de El Gallinero es uno de los puntos más críticos en materia de movilidad, donde el flujo de vehículos pesados colapsa por la falta de infraestructura adecuada, como un puente o una vía alterna.