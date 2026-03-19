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Blu Radio  / Motor  / Por gasolina de mala calidad resultaron dañados más de 10.000 carros en Bolivia

Por gasolina de mala calidad resultaron dañados más de 10.000 carros en Bolivia

Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.

Un conductor carga gasolina en su auto en una gasolinera el 10 de abril de 2025 en Bogotá, Colombia.
La gasolina ha subido durante varios meses
Foto: AFP
Por: AFP
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Actualizado: 19 de mar, 2026

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