Por gasolina de mala calidad resultaron dañados más de 10.000 carros en Bolivia

Los propietarios de más de 10.000 vehículos con los motores dañados por gasolina de mala calidad reclamaron una compensación al gobierno de Bolivia, que importa y distribuye el combustible a través de la estatal petrolera YPFB, informó este miércoles la compañía.

El presidente centroderechista Rodrigo Paz asumió el poder en noviembre con la promesa de resolver una grave crisis de desabastecimiento de carburantes.

Esa política de subsidios, sostenida durante 20 años por los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), agotó las reservas en dólares y complicó nuevas importaciones de combustibles.



¿Por qué hay gasolina de mala calidad?

Paz eliminó en diciembre las subvenciones. Y aunque las largas colas en los surtidores desaparecieron, los bolivianos todavía temen que al cargar sus vehículos sus motores se ennegrezcan y estropeen.

"Estamos en el orden de 10.874 personas que han iniciado el reclamo" de una compensación por sus motores dañados, dijo en rueda de prensa Yussef Akly, presidente de YPFB.



El Ministerio de Energía e Hidrocarburos reconoció la semana pasada que tanques de almacenamiento acumularon restos de oxidación por falta de uso, pero que al volver a utilizarse los residuos se mezclaron con los combustibles.

El gobierno de Paz ha calificado la inacción de los funcionarios, que trabajan desde la gestión anterior y que debieron advertir estos problemas, como un "sabotaje".

El mandatario ordenó en febrero militarizar 16 plantas de almacenamiento de YPFB a nivel nacional, pero las autoridades no volvieron a pronunciarse si continúa esta vigilancia interna.

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Akly señaló este miércoles que "tenemos varias personas que están en proceso de investigación" para determinar su responsabilidad, pero no dio más detalles.

También explicó que el daño no alcanzó a todo el parque automotor.

"Esta desestabilización que se da en la gasolina se dio coyunturalmente en algunos lotes" importados y "en situaciones muy puntuales", detalló.

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Una línea telefónica se habilitó para registrar las quejas de los usuarios. Las compensaciones se iniciarán esta semana.

Bolivia importa combustibles principalmente de Argentina, Chile y Paraguay.