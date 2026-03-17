Conductores, a alistar el bolsillo: pagarán más por costo obligatorio para mantener carros

Mantener un carro en Colombia se está volviendo más costoso, pero no por donde muchos creen porque mientras algunos precios de autopartes se mantienen estables o incluso bajan, el verdadero golpe al bolsillo de los conductores está llegando desde los talleres automotrices.

Un análisis del gremio Asopartes, con base en datos del DANE, muestra que el costo de los servicios de mantenimiento y reparación es hoy el principal factor que encarece tener vehículo en el país.



¿Qué está subiendo realmente en el costo de tener carro?

El dato más relevante no está en los repuestos, sino en la mano de obra y los servicios técnicos.



Mantenimiento y reparaciones en talleres: +7,48% anual

en talleres: +7,48% anual Limpieza y conservación del vehículo: +5,78%

Latonería y pintura: +5,30%

Estas cifras superan o se acercan a la inflación general, que se ubicó en 5,35%, y evidencian un cambio en la estructura del gasto de los conductores.

Los conductores deben tomar decisiones informadas y mantener sus vehículos en óptimas condiciones de funcionamiento. Foto: AFP

¿Por qué los talleres están cobrando más?

El aumento no es coyuntural. Según el análisis del sector, responde a transformaciones en la industria automotriz que están elevando los costos del servicio:



Vehículos con mayor nivel tecnológico

Necesidad de técnicos especializados

Uso de equipos de diagnóstico más avanzados

Incremento en costos operativos y laborales

“Las cifras evidencian que hoy la presión sobre el costo de mantener un vehículo no proviene únicamente de los repuestos. Los servicios de taller están ganando un mayor peso dentro del gasto de los hogares y de los propietarios de vehículos, en un contexto de mayor complejidad técnica y mayores exigencias operativas para el servicio automotor”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.



¿Están subiendo de precio los repuestos?

A diferencia de lo que muchos conductores podrían pensar, varias categorías de autopartes no están presionando el gasto:



Repuestos en general: -0,26%

Llantas, neumáticos y rines: -0,59%

Aceite: +3,43%

Fluidos (frenos, refrigerantes, etc.): +1,71%

Incluso la división total de partes y piezas registró un aumento de 4,58%, por debajo de la inflación nacional.

El mercado de autopartes y repuestos genera millones de dólares Foto: suministrada por Asopartes

¿Qué implica esto para los conductores?

El panorama cambia la lógica tradicional del gasto en vehículos. Ya no se trata solo de cuánto cuesta un repuesto, sino de cuánto vale instalarlo, diagnosticar fallas o hacer mantenimiento.



Esto implica que:



El costo de propiedad del vehículo depende cada vez más del servicio técnico

Elegir talleres certificados puede impactar el gasto a largo plazo

La tecnificación de los carros seguirá presionando estos costos

Un cambio estructural en el mercado automotor

Para Asopartes, la tendencia confirma que el futuro del sector no solo depende de la venta de autopartes, sino del fortalecimiento del servicio automotor.