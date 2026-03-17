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Blu Radio  / Motor  / Conductores, a alistar el bolsillo: pagarán más por costo obligatorio para mantener carros

Conductores, a alistar el bolsillo: pagarán más por costo obligatorio para mantener carros

Un análisis del gremio Asopartes, con base en datos del DANE, muestra que el costo de los servicios de mantenimiento y reparación es hoy el principal factor que encarece tener vehículo en el país.

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