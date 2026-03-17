Conductores, a alistar el bolsillo: pagarán más por costo obligatorio para mantener carros

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Mantener un carro en Colombia se está volviendo más costoso, pero no por donde muchos creen porque mientras algunos precios de autopartes se mantienen estables o incluso bajan, el verdadero golpe al bolsillo de los conductores está llegando desde los talleres automotrices.
Un análisis del gremio Asopartes, con base en datos del DANE, muestra que el costo de los servicios de mantenimiento y reparación es hoy el principal factor que encarece tener vehículo en el país.
El dato más relevante no está en los repuestos, sino en la mano de obra y los servicios técnicos.
Estas cifras superan o se acercan a la inflación general, que se ubicó en 5,35%, y evidencian un cambio en la estructura del gasto de los conductores.
El aumento no es coyuntural. Según el análisis del sector, responde a transformaciones en la industria automotriz que están elevando los costos del servicio:
“Las cifras evidencian que hoy la presión sobre el costo de mantener un vehículo no proviene únicamente de los repuestos. Los servicios de taller están ganando un mayor peso dentro del gasto de los hogares y de los propietarios de vehículos, en un contexto de mayor complejidad técnica y mayores exigencias operativas para el servicio automotor”, señaló Carlos Andrés Pineda Osorio, presidente de Asopartes.
A diferencia de lo que muchos conductores podrían pensar, varias categorías de autopartes no están presionando el gasto:
Incluso la división total de partes y piezas registró un aumento de 4,58%, por debajo de la inflación nacional.
El panorama cambia la lógica tradicional del gasto en vehículos. Ya no se trata solo de cuánto cuesta un repuesto, sino de cuánto vale instalarlo, diagnosticar fallas o hacer mantenimiento.
Esto implica que:
Para Asopartes, la tendencia confirma que el futuro del sector no solo depende de la venta de autopartes, sino del fortalecimiento del servicio automotor.