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Blu Radio  / Motor  / Adiós a los carros a gasolina: estudio revela cuántos kilómetros dura la batería de un eléctrico

Adiós a los carros a gasolina: estudio revela cuántos kilómetros dura la batería de un eléctrico

Los resultados sugieren que la batería, el componente más costoso del carro eléctrico, está demostrando una durabilidad mayor a la que muchos consumidores imaginaban.

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