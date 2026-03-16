Adiós a los carros a gasolina: estudio revela cuántos kilómetros dura la batería de un eléctrico

Uno de los mayores temores sobre los carros eléctricos ha sido el costo de cambiar la batería. Sin embargo, nuevos análisis basados en miles de carros en circulación muestran que ese escenario es mucho menos común de lo que muchos creen.

Un estudio que analizó vehículos eléctricos fabricados entre 2011 y 2024 encontró que solo el 2,5 % de las baterías ha tenido que ser reemplazadas. La cifra es aún más baja en los modelos más recientes: en los carros producidos desde 2016, la tasa de cambio cae por debajo del 1 %.



Cuántos kilómetros puede durar una batería de carro eléctrico

Además del bajo número de reemplazos, los datos también muestran que las baterías mantienen su funcionamiento durante recorridos largos.

En muchos casos, los carros eléctricos analizados han superado los 160.000 kilómetros e incluso los 200.000 kilómetros sin necesitar una nueva batería. Incluso después de esas distancias, muchas continúan conservando una capacidad operativa alta.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

Este comportamiento cambia la percepción que existía en los primeros años de la movilidad eléctrica, cuando se asumía que la degradación sería rápida.



Entre los modelos más antiguos que registraron tasas algo mayores de reemplazo se encuentran las primeras generaciones del Nissan Leaf y del Tesla Model S, lanzados cuando la tecnología todavía estaba evolucionando.



La tecnología que mejoró la duración

El salto en la durabilidad se explica principalmente por la evolución tecnológica que experimentaron los vehículos eléctricos a partir de la segunda mitad de la década pasada.

Los modelos actuales incorporan sistemas de gestión térmica más avanzados, especialmente refrigeración líquida para la batería. Este sistema ayuda a mantener las celdas dentro de rangos de temperatura adecuados, lo que reduce el desgaste provocado por el calor o el frío extremos.

En contraste, varios vehículos eléctricos de primera generación utilizaban sistemas de enfriamiento por aire, menos eficaces para controlar la temperatura en condiciones exigentes.

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Gracias a estos avances, las tasas de fallo en los vehículos más modernos se han reducido de forma significativa.

Punto de carga para carro eléctrico en Bogotá, Colombia Foto: Alcaldía

Baterías que pueden durar más de una década

Los análisis también apuntan a que la vida útil de una batería no solo se mide en kilómetros, sino también en años.

Diversos estudios estiman que muchas baterías actuales pueden funcionar entre 15 y 20 años, dependiendo de factores como los ciclos de carga, las condiciones climáticas y los hábitos de conducción.

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Esto significa que, en muchos casos, la batería puede durar prácticamente toda la vida útil del vehículo. La mayor confiabilidad de las baterías también se refleja en las garantías que ofrecen las marcas.

Actualmente es común encontrar coberturas de 8 años o 160.000 kilómetros, una garantía pensada para proteger al comprador frente al componente más costoso del carro.

Sin embargo, los datos sugieren que muchos usuarios ni siquiera llegan a necesitar ese respaldo, ya que la batería continúa funcionando después de ese periodo.

Cuidar batería de vehículo eléctrico es uno de los aspectos fundamentales para mantenerlo en óptimas condiciones y que sirva como fuente de energía en emergencias. Foto: AFP

¿Qué hacen con las baterías después de cambiarlas?

Incluso cuando el carro deja de circular, la batería todavía puede tener utilidad. En muchos casos conserva suficiente capacidad para ser reutilizada en sistemas de almacenamiento energético, como instalaciones domésticas o redes eléctricas.

Este tipo de reutilización forma parte de las estrategias de economía circular que la industria automotriz está empezando a desarrollar alrededor de los vehículos eléctricos.