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Blu Radio  / Tecnología  / Robots humanoides ya patrullan en Bogotá: así buscan transformar la seguridad en la ciudad

Robots humanoides ya patrullan en Bogotá: así buscan transformar la seguridad en la ciudad

Estos dispositivos, que han captado la atención de ciudadanos —especialmente de niños y familias—, no solo generan curiosidad, sino que también representan una apuesta por fortalecer la prevención del delito en la capital.

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