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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan en Boyacá a sacerdote por actos sexuales contra menor de 13 años durante misión católica

Capturan en Boyacá a sacerdote por actos sexuales contra menor de 13 años durante misión católica

Los hechos ocurrieron en 2015 cuando el menor presuntamente agredido sexualmente tenía 13 años.

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