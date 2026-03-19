Capturan en Boyacá a sacerdote por actos sexuales contra menor de 13 años durante misión católica

En la vereda La Florida de Duitama (Boyacá), por parte de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), fue capturado Mario Hernando Reyes Zambrano, un sacerdote quien habría agredido sexualmente a un menor de 13 años en medio de una misión católica.

De acuerdo con la investigación, Reyes Zambrano, quien en su momento se desempeñaba como rector de un colegio en Duitama, Boyacá, organizó en diciembre de 2015 una misión católica a zona rural del municipio de Santa Helena del Opón en Santander, a la que asistieron varios acólitos y personal de la institución educativa.

“El material probatorio recopiado en la investigación estableció que el sacerdote habría aprovechado su condición de autoridad, e ingresó a la habitación en la que se encontraba la víctima sometiéndola a tocamientos íntimos y otros vejámenes sexuales”, según dio a conocer la Fiscalía en un comunicado.

Por estos hechos, una fiscal de la seccional Santander le imputó el delito de acto sexual con menor de 14 años agravado. El cargo no fue aceptado y fue privado de la libertad con detención domiciliaria.



También se conoció que Reyes Zambrano tenía una suspensión al interior de la comunidad religiosa a la que pertenece.

Cabe recodar que, en abril de 2025 en Moniquirá, Boyacá, se llevó a cabo el juicio oral contra el sacerdote Jaime Vargas Ruiz, quien fue denunciado por presunto abuso sexual contra un joven de 16 años. Los hechos, según la denuncia, ocurrieron en el año 2007 en una finca de la sacerdote ubicada en el municipio de Chitaraque, también en Boyacá.

El proceso judicial, fue el resultado de una denuncia penal interpuesta en 2020 por la víctima, quien hoy tiene 33 años y asegura haber guardado silencio durante más de una década por temor y vergüenza.

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Blu Radio conoció que además de la investigación penal, el caso fue sometido a un juicio canónico en el Tribunal Eclesiástico Metropolitano de Bogotá. Como resultado, el pasado 8 de agosto de 2024, la Iglesia Católica notificó que el sacerdote Vargas Ruiz fue declarado culpable de abuso sexual a menor de edad, según el derecho canónico, y fue expulsado del estado clerical.